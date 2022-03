Amerikaanse komiek Pete Davidson maakt dan toch geen toeristische ruimtevlucht

Davidson, partner van Kim Kardashian, zou op 23 maart met vijf gezellen een tien minuten durende vlucht naar en van de ruimte maken. Maar de vlucht werd uitgesteld naar 29 maart en daar kan Davidson niet bij zijn, zo klinkt het zonder verdere uitleg.

De andere passagiers van de New Shepard, ondernemers Marty Allen, Jim Kitchen, George Nield en Sharon en Marc Hagle krijgen dus een nieuwe medepassagier. Wie dat wordt, is nog niet bekend. Hoeveel ze hebben betaald, is ook niet meegedeeld.

Het is al de vierde bermande ruimtevlucht van Blue Origin. Bij de eerste in juli 2021 was Bezos zelf aan boord. Bij de tweede, in oktober, was de negentigjarige Canadese acteur William Shatner – alias ‘Captain Kirk’ in ‘Star Trek’ – van de partij. In december trad Laura Shepard Churchley in de voetsporen van haar vader. Alan Shepard was de eerste Amerikaan in de ruimte.