Ook brood in de supermarkt zal duurder worden: “Er zit explosie van prijzen aan te komen”

Niet alleen bij de bakker, maar ook in de supermarkt zal brood de komende tijd ongetwijfeld duurder worden. Dat komt omdat de prijzen van grondstoffen dreigen te “exploderen”, na de Russische inval in Oekraïne. Dat zeggen de grote en industriële bakkerijen vrijdag.

“Brood is rechtstreeks afhankelijk van de beschikbaarheid van granen en energie”, zegt de Federatie van Grote Bakkerijen van België in een persbericht. En het Russisch-Oekraïense conflict heeft grote gevolgen voor beide. De energieprijzen stegen de voorbije weken al fors, en Rusland en Oekraïne zijn wereldwijd belangrijke leveranciers van onder andere tarwe, maïs en gerst, maar bijvoorbeeld ook van zonnebloemolie.

De federatie vreest dat er op korte termijn een “explosie” zit aan te komen van de prijzen van bloem en andere grondstoffen voor brood. “Alhoewel er momenteel voor de volgende weken nog voldoende voorraad bloem en meel is bij onze leveranciers, blijkt de vraag op onze lokale en Europese markt enorm toegenomen en dit vanuit landen die zich voordien exclusief in de Zwarte Zee-regio bevoorraadden”, luidt het.

Prioriteit?

Op middellange termijn vragen de grote en industriële bakkerijen dat als de problemen aanhouden, de voedingssector prioriteit zou krijgen op andere sectoren als dierenvoeding en biobrandstoffen.

Hoeveel duurder het brood in de supermarkten precies zal worden, is niet duidelijk. Het zijn immers de winkels die de eindprijs bepalen, niet de bakkerijen. Maar die laatste moeten alvast alle kosten kunnen doorrekenen, zegt de federatie, en daarom lijkt een prijsstijging in de winkel onvermijdbaar.

Enkele dagen geleden had de Vlaamse bakkersfederatie, die de zelfstandige, ambachtelijke bakkers vertegenwoordigt, aangekondigd dat de verkoopprijs van brood bij de bakker dit jaar met 30 cent zal stijgen, tot 2,70 euro. Dat is een richtprijs, want er is sinds 2004 geen vaste broodprijs meer. “Elke bakker moet individueel zijn berekening maken”, aldus Bakkers Vlaanderen.