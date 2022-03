Oekraïne spot met dood van alweer Russische generaal: “Hij was verkeerd gelopen tijdens militaire oefening, maar is alweer naar huis”

De Russische kolonel Sergei Sukharev is donderdag gesneuveld in Oekraïne. Dat meldt de Oekraïense inlichtingendienst met enig sarcasme, en wordt bevestigd door de Russische staatstelevisie. Sukharev was een belangrijke veldcommandant van de Russische paratroepen.

Volgens de Oekraïense inlichtingendienst Centrum voor Strategische Communicatie- en Informatieveiligheid was de kolonel “verloren gelopen tijdens militaire oefeningen”, maar is hij “meteen teruggekeerd naar huis.” Ook majoor Sergei Krylov, de adjunct van Sukharev, en drie andere lagere officieren van hetzelfde regiment zou op hetzelfde moment gedood zijn.

“Slachtpartij” in 2014

Sukharev was commandant van het 331ste parachuteregiment, alom beschouwd als één van de elite-eenheden van het Russische leger. Volgens Oekraïense media was het regiment onder bevel van Sukharev in 2014 nog verantwoordelijk voor een “slachtpartij” op terugtrekkende Oekraïense soldaten in Ilovaisk, in de separatische regio Donetsk. Hetzelfde regiment werd in januari ook naar Kazachstan gestuurd, om er de onrusten tegen de pro-Russische dictator Kassym-Jomart Tokayev te onderdrukken.

Eerder deze week sneuvelde ook generaal Oleg Mityaev in Oekraïne, hij was de vierde Russische generaal die om het leven kwam sinds de Russische inval in het land, na eerder al de generaals Gerasimov, Sukhovetsky en Toesjaev. In totaal zouden er al 13 belangrijke Russische commandanten gedood zijn door het Oekraïense leger.

