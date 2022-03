Finnen voor vijfde jaar op rij gelukkigste mensen ter wereld, België op plaats 19

De Finnen zijn voor het vijfde jaar op rij de gelukkigste mensen ter wereld. Dat blijkt vrijdag uit het World Happiness Report. Denemarken is tweede, IJsland derde, Zweden vierde en Nederland vijfde. België staat pas op de negentiende plek, tussen Tsjechië en Frankrijk.

Het onderzoek richtte zich tijdens de coronapandemie meer dan voorheen op de bereidheid om anderen te helpen. Mensen zijn volgens de onderzoekers veel vaker geneigd om vreemden te helpen, vrijwilligerswerk te doen of geld te doneren dan voor de pandemie. Het gaat om een stijging van 25 procent. “Dit is krachtig bewijs dat mensen anderen helpen als zij in nood zijn, zo worden de geholpen mensen gelukkiger en creëren de mensen een beter leven voor zichzelf”, zeggen de onderzoekers.

Het is het tiende jaar dat het jaarlijkse gelukkigheidsverslag wordt gepubliceerd. Over een tijdsbestek van drie jaar wordt gekeken naar hoe burgers zich voelen, hun vertrouwen in elkaar en hun regering en het bruto binnenlands product.

De landen die in de onderste regionen van de lijst staan, zoals Afghanistan, worden bijna allemaal geteisterd door oorlogen en conflicten. “We zien dat mensen in Afghanistan hun leven een 2,4 geven, op een schaal van 1 tot 10. Dit laat zien dat oorlog een grote impact heeft op het welzijn van mensen”, stellen de onderzoekers.