Staatssecretaris De Bleeker: “Effecten van oorlog in Oekraïne integreren in begrotingscontrole”

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) gaat samen met de regering trachten om zowel de directe als directe effecten van de oorlog in Oekraïne te integreren in de begrotingscontrole. Dat zegt ze in een reactie op een nieuw rapport van het Monitoringcomité. De Bleeker verklaarde vrijdag op Radio 1 dat ze de kosten voor de oorlog voor de eerste maanden raamt op 800 miljoen euro.

De publicatie van het rapport van het monitoringcomité wordt klassiek beschouwd als het startpunt van de begrotingscontrole. De cijfers in het rapport schetsen het economische en budgettaire kader waarbinnen er gewerkt moet worden. En die zijn op het eerste zicht relatief rooskleurig. Zo komt het structureel begrotingstekort van de gezamenlijke overheden voor 2022 in op 4,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), een verbetering met ruim 1,1 miljard euro sinds de begrotingsopmaak in oktober. In de cijfers is echter nog geen rekening gehouden met de oorlog in Oekraïne.

Door de oorlog in Oekraïne zijn er zeer veel onzekerheden, zoals het monitoringcomité zelf ook aangeeft, zegt de staatssecretaris in een reactie. Ze verwijst naar de directe effecten van de oorlog: het bieden van steun aan Oekraïne en de vluchtelingen. “Die crisisuitgaven zullen, omwille van hun onvoorspelbaar karakter, continu gemonitord en bijgestuurd moeten worden”, luidt het.

Maar er zijn ook de indirecte effecten. Door de sancties en wedersancties en door de stijgende prijzen van een heel aantal belangrijke producten, zal er een impact zijn op de economische groei.

De Bleeker gaat samen met de regering trachten om zowel de directe als directe effecten zoveel mogelijk te integreren in de begrotingscontrole. “Net zoals bij de coronacrisis zullen we alles moeten doen om onze burgers en bedrijven te beschermen. Daarnaast zullen we ook onze humanitaire plicht moeten vervullen en onze solidariteit met Oekraïne blijven betuigen.”

“We moeten die noodzakelijke crisisuitgaven wel los durven zien van het structurele probleem in onze overheidsfinanciën. Om dat tekort weg te werken is het nodig dat we blijven werk maken van de hervormingen en afspraken. Zo zorgen we ervoor dat onze publieke financiën op lange termijn houdbaar blijven en bouwen we buffers op voor crisissen zoals deze”, aldus nog staatssecretaris Eva De Bleeker.