Man neergestoken aan woning: “Hij lag bloedend voor mijn deur”

Een bewoner is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een appartementsgebouw aan de Bouwensstraat in Borgerhout. Volgens de politie situeert het incident zich in de relationele sfeer. Een buurman bevestigt deze informatie: “Hij werd al maanden belaagd door zijn ex.”

De feiten gebeurden rond 8 uur. “Een mannelijke bewoner is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis”, vertelt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. “De omstandigheden en de context zijn wellicht in de relationele sfeer te zoeken. Al moet het onderzoek daar meer inzicht in geven, het is nog maar net gestart.”

De steekpartij gebeurde in een nieuw appartementsgebouw vlakbij de Plantin Moretuslei. De politie heeft een perimeter ingesteld. Het gerechtelijk labo is ter plaatse voor sporenonderzoek.

“Bloedend voor mijn deur”

Claude woont op de gelijkvloers en heeft alles horen gebeuren. “Ik was wakker en hoorde vreemde geluiden in de inkomhal”, vertelt Claude. “Toen ik mijn deur opendeed, lag mijn buurman zwaar bloedend voor mijn deur.”

Een buurvrouw had de hulpdiensten al verwittigd. “Ik ben verpleegkundige van opleiding en probeerde mijn buurman gerust te stellen. Hij had verschillende steekwonden in zijn hals, hoofd en handen. Ik bleef bij hem tot de ambulanciers ter plaatse waren.”

Belaagd door ex-man

Volgens Claude werd zijn buurman al maanden belaagd door zijn ex-man. “Ik heb zijn ex al enkele keren gezien. Een maand geleden stuurde mijn buurman me een berichtje met de vraag zijn ex niet meer in het gebouw te laten. Nadien heb ik hem nog paar keer voor ons appartement zien staan. Hij was mijn buurman aan het opwachten.”

Zo ook deze ochtend vertelt Claude. “Deze ochtend stond hij er weer. Toen mijn buurman buitenkwam zijn ze ruzie beginnen maken. Zijn ex is mee het gebouw binnen geglipt en heeft hem daar aangevallen met een mes.” Volgens Claude had zijn buurman eerder al eens aangifte gedaan bij de politie tegen zijn ex.