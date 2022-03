Nationale vredesbetoging tegen Russische inval eind maart in Brussel

De manifestatie is gepland op zondag 27 maart om 13 uur aan het Brusselse Noordstation. Eerst was sprake van 19 maart, maar dat werd in samenspraak met de politie nog veranderd. Plaats van afspraak is het Noordstation in Brussel. De organisatoren willen de verontwaardiging over de Russische invasie in Oekraïne uitdrukken. “Spreek je uit tegen de gruwel van oorlog. Roep mee op tot een staakt-het-vuren en de-escalatie.”

De actie gaat onder meer uit van 11.11.11, verschillende vakbonden en hun afdelingen, Belgische Coalitie tegen kernwapens, Beweging.net, FOS - Socialistische Solidariteit, Hand in Hand tegen racisme, Hart boven Hard, Intal, Palestina Solidariteit, Pax Christi Vlaanderen, Uitgeverij EPO, Vrede vzw, of nog Vredesactie.

Ze distilleerden acht eisen. Zo moet Rusland weg uit Oekraïne en is solidariteit met de vluchtelingen nodig. Ook vragen ze een “actieve vredesdiplomatie” en willen ze geen militair opbod. Voorts breken ze een lans voor een kernwapenvrij Europa en vragen ze te investeren “in het sociale”. Tot slot willen ze een Europa waarin iedereen zich veilig kan voelen en beklemtonen ze “een grote vredesbeweging”. “Wij zijn solidair met al wie in Oekraïne, in Rusland, in Europa en wereldwijd opkomt voor vrede.”