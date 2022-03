Van Der Heyden, Mangala, Faes en Kaminski dromen van eerste cap bij Rode Duivels: een overzicht van debutanten onder Roberto Martinez

Bondscoach Roberto Martinez maakte vrijdag in het gloednieuwe gebouw van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Tubeke een uitgebreide selectie van 27 spelers bekend voor de oefeninterlands tegen Ierland (26 maart in Dublin) en Burkina Faso (29 maart in Anderlecht).

Zoals eerder aangegeven selecteerde Martinez voor deze interlandonderbreking geen spelers met meer dan 50 caps, waarmee plaats vrijkwam voor nieuwe namen. Voor Siebe Van Der Heyden, een 23-jarige centrale verdediger van competitieleider Union, is het de eerste keer dat hij een oproepingsbrief kreeg. Stuttgart-middenvelder Orel Mangala werd in maart vorig jaar al eens opgeroepen voor de nationale elf, maar haakte toen meteen geblesseerd af, waardoor er nog nul selecties achter zijn naam staan. Wout Faes en reservedoelman Thomas Kaminski werden eerder al geselecteerd, maar kregen nog geen minuten.

Naast bondscoach is Martinez ook technisch directeur bij de Belgische Voetbalbond en de Spanjaard maakt er dan ook geen geheim van verder te kijken dan de huidige campagne en aan de toekomst van de nationale ploeg te willen werken. De Gouden Generatie is stilaan aan het verouderen, vooral dan achterin, en heel wat spelers namen al afscheid van de nationale ploeg. De bondscoach brengt dan ook met mondjesmaat nieuwe namen. Opvallend is dat steeds meer jonge spelers van het grote werk mogen proeven. In zijn eerste jaar in België in 2016 bracht hij er drie, een jaar nadien was er zelfs geen enkele debutant. In het WK-jaar 2018 vier, net als in 2019. In 2020 waren het er liefst elf, vorig jaar vier.

Drie debutanten in 2016

Christian Kabasele, Thomas Foket en Youri Tielemans zijn de eerste spelers in het lijstje die hun debuut mochten vieren onder Roberto Martinez bij de nationale ploeg. De verdediger van het Engelse Watford en de voormalige Gentenaar vierden op 9 november 2016 hun eerste cap in de Amsterdamse ArenA, in de weinig memorabele oefeninterland tegen Nederland (1-1). Dat was toen de vijfde interland onder Martinez.

Vier debutanten in 2018

Op de volgende speler die van minuten bij de nationale ploeg mocht proeven was het wachten tot maart 2018, toen de Belgen in Brussel Saoedi-Arabië met 4-0 klopten in een oefeninterland en Anthony Limbombe na rust zijn opwachting mocht maken. Vervolgens werd er in aanloop naar het WK 2018 in Rusland niet meer gesleuteld aan de selectie.

In de eerste interland na het WK was het meteen prijs. In de oefeninterland in Schotland (7 september 2018, 0-4) kreeg Timothy Castagne een basisplaats, en mochten Hans Vanaken en Birger Verstraete na rust invallen.

Vier debutanten in 2019

Op de volgende debutanten was het iets meer dan een jaar wachten. Op 9 september 2019 was het de beurt aan Yari Verschaeren en Benito Raman, tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in Schotland (0-4). Een maand later, op 13 oktober, vierde Brandon Mechele zijn debuut in Kazachstan. De EK-kwalificaties werden afgesloten met een 6-1 thuiszege tegen Cyprus en daarin pakte de linksvoetige Elias Cobbaut zijn eerste cap.

Elf (!) debutanten in 2020

Na de corona-onderbreking werd er op 5 september 2020 naar Denemarken gereisd voor de openingsspeeldag van de Nations League en vierden Leandro Trossard en Jérémy Doku hun debuut bij de nationale ploeg. Beide spelers vielen diep in de tweede helft in. In het thuisduel van enkele dagen later tegen IJsland (5-1) was het dan de beurt aan Koen Casteels, al viel de Wolfsburg-doelman al snel geblesseerd uit en moest hij vervangen worden door Mignolet.

In de herfst van 2020 pakten Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw, doelman Hendrik Van Crombrugge en Joris Kayembe hun eerste cap, in een oefeninterland tegen Ivoorkust. In november van dat jaar kwamen daar in een oefeninterland tegen Zwitserland Dodi Lukebakio, Hannes Delcroix en Charles De Ketelaere bij. De teller onder Roberto Martinez kwam zo op 22 debutanten te staan, waarvan liefst de helft in 2020.

In de voorbereiding op het EK van vorig jaar mocht Matz Sels zijn eerste cap pakken in een oefeninterland tegen Griekenland. Op EURO 2020 zaten er vervolgens geen debutanten in de selectie. Thomas Kaminski werd tijdens het toernooi nog opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Simon Mignolet, maar hij kwam niet in actie.

Vier debutanten in 2021

Begin september kreeg Albert Sambi Lokonga zijn langverwachte eerste speelminuten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. In de afsluiter van de WK-kwalificaties, eind vorig jaar in Wales, werden verdediger Arthur Theate (als basisspeler) en Dante Vanzeir (als invaller op het uur) voor de eerste keer voor de leeuwen gegooid.

In totaal debuteerden er zo onder Martinez liefst 26 spelers bij de Rode Duivels:

9 november 2016 Nederland - België (1-1) Christian Kabasele, Thomas Foket en Youri Tielemans

27 maart 2018 België - Saoedi-Arabië (4-0) Anthony Limbombe

7 september 2018 Schotland - België (0-4) Timothy Castagne, Hans Vanaken en Birger Verstraete

9 september 2019 Schotland - België (0-4) Yari Verschaeren en Benito Raman

13 oktober 2019 Kazachstan - België (0-1) Brandon Mechele

19 november 2019 België - Cyprus (6-1) Elias Cobbaut

5 september 2020 Denemarken - België (0-2) Leandro Trossard en Jérémy Doku

8 september 2020 België - IJsland (5-1) Koen Casteels

8 oktober 2020 België - Ivoorkust (1-1) Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw, Hendrik Van Crombrugge en Joris Kayembe

11 november 2020 België - Zwitserland (2-1) Dodi Lukebakio, Hannes Delcroix, Charles De Ketelaere

3 juni 2021 België - Griekenland (1-1) Matz Sels

2 september 2021 Estland - België (2-5) Albert Sambi Lokonga

16 november 2021 Wales - België (1-1) Arthur Theate en Dante Vanzeir