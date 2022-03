Vincent Kompany staat met Anderlecht alweer voor een match van het jaar: “AA Gent is een team dat nu op zijn piek zit”

De match van het jaar: alweer. Anderlecht moet in de Ghelamco Arena AA Gent afhouden in de strijd om de Champions ‘ play-off. Als de Buffalo’s winnen wippen ze over RSCA en kan ook Antwerp weer weglopen. Vincent Kompany blijft kalm. “Ik reken zelf niet. Dat moeten anderen maar doen. Wij willen winnen.”

AA Gent - Anderlecht is de confrontatie tussen de twee ploegen die de laatste weken het beste voetbal brengen. De inzet is heel hoog. “We zullen zondag zien hoe goed het voetbal is”, aldus Vincent Kompany. “Ik heb de indruk dat alle teams bovenaan het niveau en het tempo hebben opgekrikt waardoor wij ondanks onze goeie flow nog niet zeker zijn van de top vier. Het wordt sowieso wel een wedstrijd die het bekijken waard is.”

De Buffalo’s komen natuurlijk net uit een Europese wedstrijd tegen PAOK. Dat kruipt in de benen, zeker omdat ze ook nog eens werden uitgeschakeld. Had de RSCA-coach op verlengingen gehoopt? “Ik hoopte voor het Belgisch voetbal dat Gent zich zou kwalificeren. Dat is belangrijk, want de kleine landen steken ons voorbij op het Europese toneel. Daar moeten we ons zorgen om maken. Dat Gent aangeslagen of vermoeid zou zijn, moet genuanceerd worden. AA Gent is de oudste, meest ervaren ploeg van het land. Die kern is samengesteld om succesvol te zijn en is heel breed. Ik denk niet dat zo’n team onderhevig zal zijn aan emoties na een Europese uitschakeling. Die ploeg zit op zijn piek en ik verwacht geen naïef team te bekampen.”

Natuurlijk niet, Hein Vanhaezebrouck is de Gentse coach en Hein zweept zijn troepen wel weer op met een plannetje. Het wordt een tactische strijd tussen Kompany en Vanhaezebrouck. “Goh, dat weet ik niet. Het zijn toch vooral de spelers op het veld die het verschil moeten maken. Kijk maar naar de Europese match van Gent tegen PAOK. Ze waren heel sterk en hadden tactische overmacht, maar op twee momenten keert het hele resultaat. We zullen collectief sterk moeten zijn om hen te kloppen, maar we willen winnen.”

Een Brusselse zege kan de Oost-Vlaamse concurrent uit koers slaan voor Play-off 1. Alleen won Kompany als RSCA-coach nog nooit van AA Gent - telkens eindigden de duels op een gelijkspel - en het is al 7 matchen geleden dat Anderlecht nog eens won van de Buffalo’s. “Zelf ga ik niet rekenen. Dat laat ik aan anderen over. Vroeger zeiden jullie dat we geen toppers wonnen, nu winnen we al 7 matchen niet meer van Gent.”

LEES OOK. Hein Vanhaezebrouck heeft bij AA Gent geen tijd om te treuren na Europese uitschakeling: “We speelden een geweldige match”

14 Rode Duivels

Paars-wit kan geen beroep doen op Debast en Delcroix, maar voor de rest is iedereen fit. Hoedt keert terug uit schorsing en Ashimeru moet wel opletten met 4 gele kaarten achter zijn naam. “Toch gaan we hem niet met de handrem op laten spelen. Hij moet daar niet te veel over nadenken.”

Tot slot richtte Kompany ook nog even de blik op de selectie van Roberto Martinez. Maar liefst 14 Rode Duivels hebben een verleden bij Anderlecht. “En er komen er nog aan”, grijnsde hij. “Die jongen hielpen Anderlecht door een moeilijke periode en kunnen zich straks hopelijk tonen bij de nationale ploeg. Zeker als ze in het Lotto Park spelen tegen Burkina Faso.”

LEES OOK. De 27-koppige selectie van de Rode Duivels voor de oefeninterlands tegen Ierland en Burkina Faso

Beloften op scherp gezet

Kompany zelf zette de beloften van Anderlecht alvast op scherp. Toen ze vorige maandag met 0-1 verloren van Antwerp was hij heel boos. Paars-wit staat nochtans veilig in de topvier die straks recht geeft op een plaatsje in 1B. “Telkens als ik me boos maak, komt dat blijkbaar naar buiten”, besloot de coach. “Kijk: alles wat we hier doen, doen we met een intense passie. Het is niet mijn gewoonte om kwaad te zijn. Meestal sta ik die jongens bij als een coach of een grote broer, en is het goed voor hun leerproces als ze fouten mogen maken. Hard zijn om hard te zijn is het gemakkelijkste wat er is. Dat doe ik liever niet. Maar als ze niet het minimum doen van wat ze moeten doen, dan moet je eens op tafel slaan. Zolang het maar authentiek blijft.”