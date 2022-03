Steinerscholen krijgen afwijkende eindtermen voor tweede en derde graad

De Steinerscholen dienden bij het Grondwettelijk Hof een verzoek tot schorsing van de algemene eindtermen in, omdat die hen te weinig ruimte zouden geven om eigen accenten te leggen. Dat verzoek werd afgelopen zomer verworpen. Tegelijk startten ze een procedure op om een afwijking op de eindtermen te bekomen. Die bestaat al in de eerste graad.

Op basis van het advies van Onderwijsinspectie en onafhankelijke deskundigen besloot de regering die afwijking in december vorig jaar niet toe te staan. Het Steineronderwijs diende daarop een herwerkt voorstel in en dat werd nu wel goedgekeurd.

“De aangepaste eindtermen zijn gelijkwaardig met de officiële eindtermen zoals vastgelegd door het Vlaams Parlement”, laat Weyts weten. “Dat betekent ook dat leerlingen van het Steineronderwijs bijvoorbeeld na de tweede graad nog kunnen overstappen naar het niet-Steineronderwijs.”

“Ik ben blij dat het Steineronderwijs tegemoet kwam aan de bemerkingen, want het is belangrijk dat de lat even hoog ligt in alle scholen”, vervolgt Weyts. “Zo geven we leerlingen bijvoorbeeld de kans om op elk moment over te stappen van een school die de officiële eindtermen volgt naar een Steinerschool of omgekeerd. We waken er ook over dat alle leerlingen gelijkwaardig voorbereid worden op het hoger onderwijs.”

Nu moet het Vlaams Parlement zich nog buigen over de afwijkende eindtermen.