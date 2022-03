Schreuder ziet positieve reactie van Lang, die “moeilijke periode” had: “Heel goed dat hij geselecteerd is voor Oranje”

Zijn reactie bij zijn wissel in Seraing kon Alfred Schreuder maar matig appreciëren, en daarom startte Noa Lang op KV Oostende op de bank. Zijn invalbeurt was uitstekend, maar zijn concurrent Adamyan scoorde wel twee keer. Wie stelt de Brugse coach op tijdens de generale repetitie voor de Champions Play-offs? “Ik zie dat Noa aan het vechten is”, aldus Schreuder.

Nog steeds geen personeelsproblemen bij Club Brugge - Nsoki is fit - die ondanks een achterstand van zeven punten momenteel fluitend richting de Champions Play-offs wandelen met 15 op 15. De thuismatch tegen Genk, ondanks het parcours van de Limburgers nog steeds een topper, moet een generale repetitie vormen op wat straks komen zal tijdens de eindronde om de titel. “Genk heeft vaak heel veel de bal, nog meer dan ons zelfs”, legt Schreuder uit. “Ook al zullen ze er straks niet bij zijn, voor mij is dit nog steeds een topwedstrijd. De match zal het niveau van de Champions Play-offs halen, met een geweldige sfeer in de tribunes erbij.”

Genk zal willen tonen dat het dit seizoen nog iets wil klaarmaken, denkt ook Schreuder. “Ze zullen hun huid duur verkopen, maar wij moeten tonen dat we individueel beter zijn. Ik vind het nog steeds een geweldig team. Waarom het verval zo groot is? Dat weet ik niet echt, ik kan enkel maar analyseren en bekijken waar we hen pijn kunnen doen. Maar het is een heel sterke ploeg met drie uitstekende aanvallers, dus we zullen scherp moeten zijn.”

Opsteker

Wie dat alvast wél is: Noa Lang. Na een akkefietje op Seraing verwees Schreuder hem vorig weekend naar de bank op KV Oostende, en tijdens een invalbeurt van een kwartiertje toonde Lang zich enorm geprikkeld. “Eigenlijk gaf hij een prima assist, maar Mats (Rits, nvdr.) maakte hem niet af”, wijst Schreuder aan. “Hij heeft een heel goed signaal gegeven, viel op KVO in als negen maar liep prima tussen de linies. Wie straks speelt, Adamyan of Lang? De concurrentie is natuurlijk groot, en dat hij de groep scherp bij ons. Maar ik wil het geen dilemma noemen, hoor.” Nog een opsteker voor Lang: hij is opnieuw geselecteerd voor Oranje. “Het is hartstikke goed dat hij erbij is. Noa komt uit een moeilijkere periode, maar je ziet dat hij aan het vechten is. En dat is goed.”

Schreuder had ook nog een woordje over de Brugse internationals: Mignolet, Vanaken en De Ketelaere nemen het straks met de Rode Duivels op tegen Ierland en Burkina Faso. Nog een handvol anderen vertrekken ook. “Het hoort erbij, we kunnen alleen maar fier zijn”, aldus Schreuder. “Ik neem aan dat de bondscoaches ook rekening houden met de opeenvolging van wedstrijd bij de clubs. Ik begrijp dat zij dingen willen uitproberen tijdens vriendschappelijke interlands, en dat is goed. Als ze maar niet te veel belast worden.”