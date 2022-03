E40 afgesloten voor... koe op de dool

De E40 in Heverlee moest in de nacht van donderdag op vrijdag even afgesloten worden omdat er een koe op de snelweg liep. Er werd een tijdje door verschillende politieploegen op het dier gejaagd voor hij eindelijk gevat kon worden.

Er kwamen vrijdagnacht verschillende telefoontjes binnen bij de politie over een loslopend rund op de openbare weg. Een eerste melding kwam van iemand die op de St-Jansbergsesteenweg meende een koe te zien lopen. Toen het dier werd achternagezeten, liep het weg uit het zicht en verstopte het zich in een bosje. Het was nog te horen, maar niet te vinden.

Een uurtje later dook hetzelfde dier opnieuw op en werd het opgemerkt door een veearts, die wist te vertellen dat het om een jonge stier ging. Ook dit keer wist het beest opnieuw te ontsnappen, om dan enige tijd later op te duiken op de autosnelweg. De wegpolitie sloot rond 4 uur de snelweg een tijdje af en ondertussen werd het dier door verschillende politieploegen weggedreven van de snelweg richting de stal van een nabijgelegen boerderij waar het beest uiteindelijk kon opgesloten worden. In samenspraak met de eigenaar van de stier, de eigenaar van de stal en een veearts werd beslist het dier te laten kalmeren in de stal alvorens het daarna te verhuizen.

Ree

Een paar uur eerder was de politie al opgetrommeld voor een ree die was terechtgekomen in een privétuin in de Frans Nackaertsstraat in Kessel-Lo. Het dier was duidelijk in paniek en rende heen en weer. Er werd bijstand gevraagd van een specialist, maar nog voor deze ter plaatse was, kon het beest een uitweg vinden en wegvluchten richting natuur.