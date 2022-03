Cara is niet langer alleen een pils: Colruyt lanceert twee speciaalbieren van huismerk

Cara blond is een sterk blond bier met een alcoholpercentage van 8,5 procent, de Cara rouge is een fruitbier op basis van krieken van 7,5 procent. “Beide biertjes zijn het lekkerst als ze recht uit de koelkast komen, al zal menig student of festivalganger ze ook lauwwarm kunnen smaken”, klinkt het bij Colruyt. “Cara blond wordt verkocht aan 0,52 euro voor een blikje van 33 centiliter, een blikje Cara rouge kost 0,69 euro.” Voor de gewone pils tel je 0,35 euro neer. Waar de bieren gebrouwen worden, wil Colruyt Group niet onthullen. “Dat is net zoals de gewone Cara een goed bewaard geheim.”

De Carapils bestaat al sinds 1980 en kreeg al eens een extra familielid: de alcoholvrije versie. Maar die was geen succes. De lancering van deze twee nieuwe bieren doet wel fel denken aan de lancering van het nieuwe huismerk Majeur twee jaar geleden. Toen breidde Colruyt zijn huisbierenassortiment uit met een blond en zoeter rood bier, even sterk als de nieuwe Carabieren. “Majeur is intussen al enkele maanden uit de rekken”, klinkt het bij Colruyt Group. “De nieuwe Carabieren zijn inderdaad gelijkaardig aan die twee, maar zijn niet één op één dezelfde bieren. We vonden het sowieso logischer om deze ook onder de Caravlag uit te brengen omdat we merken dat onze klanten ook vragen naar speciaalbieren. Al blijft de pils sowieso het allergrootste volume.”