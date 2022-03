Tussen 16 en 21, en geen acteerervaring vereist: makers ‘The Crown’ starten zoektocht naar William en Harry

De makers van de Netflix-serie ‘The Crown’ zijn op zoek naar acteurs die de rollen van prins William en prins Harry kunnen vervullen in het zesde seizoen van de serie. De opnames van de zesde reeks beginnen in augustus, meldt Variety.

Een castingmedewerker van The Crown heeft een oproep geplaatst waarin staat dat de makers op zoek zijn naar twee acteurs met “sterke fysieke gelijkenissen” om William en Harry te portretteren. Voor de rol van William zijn de makers op zoek naar acteurs tussen de 16 en 21 jaar. Geïnteresseerden voor de rol van Harry moeten tussen de 16 en 20 jaar oud zijn. Ervaring met acteren is niet vereist.

In november zal het vijfde seizoen van The Crown te zien zijn op Netflix, waarin een nieuwe cast in de huid kruipt van het Britse koningshuis. Imelda Staunton, onder meer bekend uit de Harry Potter-films, speelt de rol van koningin Elizabeth, Jonathan Pryce vertolkt prins Philip. Dominic West speelt prins Charles en zijn zoon Senan West speelt een jonge prins William in de vijfde reeks.

Het zesde seizoen van The Crown is naar verwachting ook het laatste. In die reeks komen de jaren net na de eeuwwisseling aan bod.