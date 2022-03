Hein Vanhaezebrouck maakt zich op voor duel tegen ex-club Anderlecht: “Dat was de moeilijkste periode uit mijn loopbaan”

Daags na de Europese uitschakeling likten de Gentse spelers hun wonden. Toch klonk Hein Vanhaezebrouck op de traditionele persbabbel voor de topper tegen Anderlecht erg monter: “De man aan de receptie vertelde me dat het stadion zondag voor het eerst in drie jaar is uitverkocht. Hij mag na drie jaar eindelijk nog eens het bordje met ‘uitverkocht’ bovenhalen.”

De opdracht van de Buffalo’s is zeer simpel maar tegelijk aartsmoeilijk. Enkel een zege houdt het team van Hein Vanhaezebrouck in de race voor de Champions’ Play-Off. De Gentse coach laat zich echter niet gek maken: “Mochten we de top-vier niet halen, ga ik daar geen oordeel over vellen. Ik probeer gewoon altijd en overal het stadion vol te krijgen. Dat was ook al mijn doel bij Kortrijk in tweede klasse dat toen gemiddeld voor 1000 personen speelde.”

"Samen met Sven is me dat het tweede jaar uiteindelijk gelukt, hier in Gent was dat niet anders. Toen we dit seizoen begonnen, was dat ook zo, ondanks corona. En ook mede dankzij Sven zal dat nu ook lukken.

Uiteraard beseft HVH dat er zijn team zondag een zware klus wacht: Anderlecht laat de voorbije weken amper steken vallen. Een vergelijking met PAOK is volgens Vanhaezebrouck dan weer minder relevant: “Anderlecht heeft puur naar capaciteiten meer mogelijkheden dan PAOK, maar ik weet niet of ze een betere ploeg hebben. Elk team speelt op zijn manier en daardoor is het moeilijk vergelijken.”

“PAOK verdedigt beter en speelt meer gegroepeerd met een ongelooflijke mentaliteit. En ze hebben ongelooflijk veel geluk”, sakkerde de Gentse coach nog eens om de onfortuinlijke uitschakeling in de Conference League. “Soms dwing je dat geluk af, soms komt dat gratis. Maar Anderlecht creëert veel kansen en scoren ook vlot. Dat is hun verdienste. Anderlecht speelt niet op geluk. Er zijn andere ploegen in onze competitie die wel in die situatie verkeren.”

Vanhaezebrouck heeft natuurlijk ook een verleden bij Anderlecht maar de coach van de Buffalo’s heeft duidelijk een punt gezet achter die periode: “Ik wil tegen iedereen winnen. Die match is niet speciaal voor mij, want ik was er ongeveer een jaar. Ik moet niets meer laten zien. Zeker niet. Ook niet tegen hen.”

Toch heeft zijn passage in Anderlecht Vanhaezebrouck zonder twijfel ook gevormd tot de coach die hij vandaag is: “Ik had toen eigenlijk vroeger moeten vertrekken”, aldus HVH die in de herst van 2017 de Ghelamco Arena inruilde voor het Astridpark. “Was ik eerder vertrokken, zag mijn loopbaan er misschien anders uit maar daar heb ik geen spijt van. Je beslist op het moment zelf en dan moet je daarna niet meer op terugkomen.”

“Ik had toen beslist dat het hier weinig zin had om door te doen en ik wilde rust pakken en de kat uit de boom kijken. Maar na twee weken ging ik toch in op hun voorstel. Met wat ik nu weet, had ik dit beter nooit gedaan. Na een maand werd de club verkocht, zonder te weten hoe ze dat zouden doen. Dat zegt men je niet op voorhand. Het was ongetwijfeld de moeilijkste periode uit mijn loopbaan. Op veel zaken heb je geen controle: de va-et-vient was onvoorstelbaar.”

“Het was er nooit rustig”

Die periode bij Anderlecht was er eentje vol commotie: “Er was toen ook een interne strijd, volgens mij. Daar word je zelf het slachtoffer van, samen met de spelers. Er was constant storm, het was nooit rustig. Dan is het moeilijk om resultaten te halen. De groep was allicht ook niet de sterkste ooit. Hierdoor kregen veel jonge gasten de kans en die hebben ondertussen ook al veel geld opgebracht.”

“Toen ik er begon, stonden ze achtste en we eindigden op de tweede plaats. Maar met Nieuwjaar vertrok Hanni al en de spits die we er bij wilden, was niet haalbaar. Die groep heeft dat echter voortreffelijk gedaan”, aldus HVH die niet bepaald als een aangeslagen man uiteindelijk de club verliet. “Ik ben nog altijd mezelf. Maar vanaf nu besef ik wel dat je moet opletten met de keuzes die je maakt. Maar je weet het nooit. Een club waar er plots een omwenteling is, is moeilijk werken. Soms is dat positief maar dat kan ook negatief zijn. Ondertussen is het er ook rustiger geworden en allicht ook aangenamer werken.”

Maar terug naar zondag wanneer AA Gent een overwinning nodig heeft om haar plek in de top-vier op te kunnen eisen: “We kunnen zeker alles of niets spelen, omdat je volgende week geen match hebt. Je kunt alles in de strijd gooien en van alles proberen. Tegen PAOK wist je dat er binnen de drie dagen een nieuwe wedstrijd kwam. Dan maak je keuzes om enkele jongens eruit te halen en anderen te laten spelen. Bij een competitiematch moet je er wel alles uit halen.”

“We moeten nog efficiënter worden”

“Als we na zondag nog op één front actief zijn, dat moet je dit accepteren. Wij gaan er alles aan doen, net zoals gisteren. We moeten echter nog altijd het einde van de competitie afwachten. Bij een gelijkspel is het trouwens ook nog niet voorbij, dan blijven er nog twee matchen te spelen. Bij een gelijkspel is Antwerp misschien de gelukkige derde.”

Voor die cruciale partij tegen paars-wit kampt Vanhaezebrouck met minstens twee vraagtekens: Samoise incasseerde in de slotfase van de partij tegen PAOK een flinke trap en is onzeker, terwijl Julien De Sart vrijdagochtend nog niet kon aansluiten bij de groep. “Tissoudali is fysiek ok. Maar mentaal zal die knieblessure nog af en toe wel wat meespelen.”

“Gisteren verscheen Tarik voor het eerst weer aan de aftrap en hij had ook enkele kansen, waar hij beter had moeten mee omspringen. Het is normaal dat hij na die blessure niet meteen direct weer terug op zijn beste niveau was. Voordien was hij echter ook niet de man die de ballen telkens netjes weglegde. Hij doet zijn best maar hij is niet de absolute ijskoude killer.”

Besluiten deed Vanhaezebrouck met nog een slotbedenking: “Uiteraard was de ontgoocheling groot. We konden een ronde verder gaan, misschien zelfs nog verder. Op dat niveau moet je echter nog meer efficiënt zijn. Kijk naar Ajax-Benfica. Benfica kwam twee keer aan de goal van Ajax en won. Dat is ook een les voor ons. In topmatchen moet je absoluut efficiënter worden. Anders ga je het onderspit delven.”