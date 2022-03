Urban explorer verkent verlaten loods in Willebroek en ontdekt cocaïnewasserij

Het CRU-team van de federale politie in actie in een drugslabo. — © Federale politie

De politie heeft woensdagnacht een vermoedelijke cocaïnewasserij ontdekt in een verlaten en afgelegen pand in de Jozef De Blockstraat in Tisselt (Willebroek). De installatie werd daags nadien door de civiele bescherming opgeruimd.

Een urban explorer — iemand de verlaten gebouwen of niet openbaar toegankelijke locaties fotografeert — merkte dat er iets niet klopte in het pand en alarmeerde de politie. Die kwam ter plaatse en stelde vast dat het om een drugslabo ging. Het gebouw lag op een gewezen paintballterrein, verstopt tussen de bomen.

“Mogelijk ging het om een cocaïnewasserij”, bevestigt het Antwerpse parket. “De federale gerechtelijke politie van Antwerpen is met een onderzoek gestart. Ook het gerechtelijk labo en de dienst CRU, de Clan Lab Response Unit, kwamen ter plaatse. Het CRU-team houdt zich bezig met het ondersteunen van de strijd tegen de drugsproductie en komt ter plaatse wanneer er drugslabo’s of cocaïnewasserijen worden gevonden.

Cocaïnewasserijen worden niet vaak ontdekt in ons land — in Nederland duiken ze de jongste jaren wel vaker op — maar af en toe gebeurt het toch. In maart 2021 werd er een aangetroffen in Arendonk. Het kopstuk in dat dossier liep onlangs tien jaar cel op.

Oplosmiddelen

In een cocaïnewasserij wordt coke letterlijk uit goederen gewassen. Soms gaat het om kledingstukken, maar soms ook om flessen met shampoo. Meestal worden de drugs in Zuid Amerika in bepaalde goederen gestopt of geperst en nadien in West Europa met oplosmiddelen als ethanol en aceton er weer uitgehaald. Dat laatste zou dus vermoedelijk in Tisselt zijn gebeurd. Een klus die volgens experts niet zonder risico’s is.

Er zouden in het Tisseltse dossier nog geen aanhoudingen zijn verricht. Hoe lang het chemisch labo al in de loods aanwezig was, is niet duidelijk. Of er ook drugs zijn aangetroffen in Tisselt, is eveneens onduidelijk. De civiele bescherming kwam ondertussen wel ter plaatse om de loods helemaal op te ruimen.