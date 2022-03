Een autoloze zondag per maand in steden en maar twee dagen per week naar kantoor moeten ons uit de brandstofcrisis halen

De prijzen aan de pomp mogen dan wel gezakt zijn omdat de overheid minder accijnzen heft, olie blijft peperduur. Met het tienpuntenplan van het International Energy Agency (IEA) zouden we binnen de vier maanden 2,7 miljoen vaten olie minder verbruiken, klinkt het. Meest opvallend: één autoloze zondag per maand in steden en maar twee dagen per week meer naar kantoor.

*Verlaag de snelheidslimieten op snelwegen met ten minste 10 km/u, vraagt het IEA. “Een verlaging van de snelheidslimieten kan door nationale overheden worden doorgevoerd. Veel landen deden dat tijdens de oliecrisis van 1973 al”, zegt Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA.

*Werk waar mogelijk maximaal drie dagen per week thuis om het woon-werkverkeer drastisch terug te dringen.

*Organiseer één autoloze zondag per maand in steden. Autoloze zondagen in steden. Voordelen zijn naast een vermindering van het stookolieverbruik onder meer schonere lucht, minder geluidsoverlast en verbeterde verkeersveiligheid, aldus het IEA-rapport.

*Maak het openbaar vervoer goedkoper en stimuleer wandelen en fietsen. Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld halveert de tarieven voor het openbaar vervoer voor de komende drie maanden als reactie op de hoge brandstofprijzen, terwijl studies in de VS hebben aangetoond dat goedkopere tarieven tot meer gebruik leiden. Sommige regeringen hebben mensen gestimuleerd om te lopen of fietsen te kopen. Voor dit alles zou overheidssubsidie ​​nodig zijn. Maar wat zien we bij ons? De tarieven voor openbaar vervoer stijgen in plaats van te dalen.

*Laat niet meer alle verkeer in de steden toe. Met uitzondering van elektrische wagens zouden auto’s met kenteken dat op een oneven nummer eindigt de ene dag de stad in mogen, die met even nummer de andere dag. Een nadeel is dat huishoudens met meerdere auto’s de regels kunnen omzeilen.

*Autodelen doet brandstofverbruik dalen en bespaart je veel kosten.

*Bevorder efficiënt rijden voor vrachtwagens en levering van goederen. Net als bij personenauto’s kunnen vrachtauto’s efficiënter worden bestuurd, inclusief het gebruik van zogenaamde ‘eco-driving’-technieken, zoals het verminderen van overtollig gewicht en niet abrupt vertragen of versnellen. Ladingen moeten ook worden geoptimaliseerd om ritten met lege voertuigen te vermijden.

*Hogesnelheids- en nachttreinen gebruiken in plaats van vliegtuigen

Op basis van de bestaande hogesnelheidstreininfrastructuur zou volgens het IEA ongeveer 2% van de vluchten in geavanceerde economieën kunnen worden verschoven naar treinen. Het gaat bijna allemaal om vluchten van minder dan 800 km.

*Vermijd zakelijke vliegreizen als er alternatieve opties zijn

Het IEA beveelt waar mogelijk virtuele vergaderingen aan en wijst erop dat bedrijven als HSBC, Zurich Insurance en S&P Global van plan zijn hun uitstoot van zakenreizen met maar liefst 70% te verminderen.

*Elektrisch rijden nog meer stimuleren. Tegen het einde van vorig jaar waren er 8,4 miljoen elektrische voertuigen (EV’s) op de weg. Maar de omschakeling gebeurt volgens het IEA nog veel te traag.