Natalia over doodsbedreigingen door stalker: “Ik besef dat het niet gaat stoppen”

Natalia (41) heeft vrijdagmorgen bij radiozender Joe gesproken over de doodsbedreigingen die een vrouw haar via Instagram zou hebben gestuurd. De zangeres stapte vorige week naar de rechtbank om haar vermeende stalkster aan te klagen. “Mensen zitten achter hun computer en denken dat het allemaal kan. Ik ben naar de rechtbank geweest om die persoon in de ogen te kijken.”

De vrouw in kwestie, S.H., zou tussen januari en april 2021 via sociale media vijf keer berichten gestuurd hebben die over de schreef gingen. “Ze postte op Instagram dat ze me ging vermoorden en me voor de rechter zou slepen”, zei Natalia hier eerder over in Gazet van Antwerpen.

De Kempense zangeres is wel wat negatieve commentaar gewoon over haar repertoire en zelfs over haar persoon, maar doodsbedreigingen gaan een stap te ver, laat ze weten bij Sven en Anke op Joe. “We leven in een periode waarin de mensen bitterder geworden zijn, maar dat wil niet zeggen dat je iemand mag bedreigen met de dood. Ik wil echt een punt maken, maar ik besef ook dat het niet gaat stoppen.”

Mentaal welzijn

De beklaagde S.H. kwam niet opdagen in de rechtbank en liet zich vertegenwoordigen door haar advocaat. Natalia vond het dan weer wel belangrijk om persoonlijk naar de zitting te komen. “Mensen zitten achter hun computer en denken dat het allemaal kan. Ik ben naar de rechtbank geweest om die persoon in de ogen te kijken. Jammer genoeg was ze niet aanwezig.”

Om te achterhalen of de vrouw al dan niet toerekeningsvatbaar is, stelde de rechtbank een psychiater aan om haar te onderzoeken. Natalia stipte bovendien aan dat er vandaag nog te weinig aandacht wordt geschonken aan mentaal welzijn. “Mensen moeten hulp inroepen als er iets is. Ik doe dat ook. Ik ga ook om de zoveel tijd eens naar de psycholoog. Ik heb dat nodig, want je moet in balans blijven. Er is veel te weinig geld uitgetrokken voor mensen die hulp nodig hebben, maar dat niet kunnen betalen.”

LEES OOK. Natalia persoonlijk naar rechtbank voor vrouw die doodsbedreigingen stuurde op Instagram: “Op een bepaald moment gaat het er los over”