Antitankwapen ‘Javelin’: verzetssymbool en lieveling van de Oekraïense soldaat

Het is klein, wendbaar en ongelooflijk krachtig. Het antitankwapen Javelin wist zich in drie weken tijd tot favoriet van de Oekraïense soldaten op te werken. Een portret van een symbool van Oekraïens verzet, dat zelfs heilige proporties aanneemt.

Gemaakt door en voor het Amerikaanse leger, maar nu in handen van Oekraïense soldaten. De ‘Javelin’ kon zijn nut de laatste weken bewijzen in de strijd tegen de Russen. Het wapen is klein, maar krachtig. Zo kan een militair met een schot vanop zijn schouder een tank doorboren. Ook om laagvliegende helikopters uit de lucht te halen, is het trefzeker.

De Javelin heeft een bereik van 2.000 meter en bevat twee explosieve ladingen. Wanneer het projectiel een tank treft, volgen er dus twee ontploffingen. Een eerste explosie vindt plaats zodra er contact is met een tank. Een tweede ontploffing doorboort het gepantserde voertuig. Het kan ook een tank van bovenaf – de zwakste plek van een tank – treffen. Zelfs een sterke Russische T-90 tank is niet opgewassen tegen de Javelin. Kostprijs? Zo’n 160.000 euro per stuk. Aan een herlaadbeurt hangt een prijskaartje van iets meer dan 70.000 euro vast.

Het is ook eenvoudig te gebruiken. “Het is alsof je een videogame speelt”, beschrijft een Amerikaanse soldaat aan het persagentschap AFP. Het is zelfs zo makkelijk dat de techniek om hem te gebruiken “schieten en vergeten” wordt genoemd. “Terwijl het projectiel zijn doel zoekt, kan de schutter dekking zoeken voor een eventuele vergelding”, zegt fabrikant Lockheed Martin op zijn website. Die wendbaarheid en accuraatheid maken het wapen bovendien erg nuttig in een stedelijke omgeving.

Heilig wapen

Het wapen verwierf in drie weken tijd faam met de bijnaam “Sint-Javelin”. Een Canadese marketeer had een tekening gemaakt van Maria met de Javelin op haar schouder. Het plaatje met het geliefkoosde wapen ging viraal op sociale media en wordt ook op zakken en T-shirts gedrukt. De opbrengst van die verkoop – intussen meer dan 700.000 euro – gaat naar liefdadigheid, belooft de Canadees.

‘Sint-Javelin’ — © Christian Borys

Oekraïne ontving intussen al 17.000 antitankwapens van westerse landen. Het gros daarvan zijn Javelins. “Het toonbeeld van Oekraïens verzet”, schrijft AFP. Verder kreeg Oekraïne nog antitankwapens van Britse, Zweedse, Duitse en Spaanse makelij.

Omdat de Amerikanen nog meer hulp hebben beloofd, zal dat aantal antitankwapens – voornamelijk Javelins – blijven stijgen. “Het kan er zelfs toe leiden dat de Russen hun oorlogsstrategieën moeten bijsturen”, schrijft Bloomberg.