Kunstenaar Koen Vanmechelen – “die met zijn kippen” – over wilde jaren met Piet Huysentruyt en de broodzak waarmee alles begon

“Die met zijn kippen”, noemen ze hem. Die Michelle Obama zo bekoorde dat ze hem aanprees bij alle Amerikaanse ambassades over de wereld. Die de sleutels mocht hebben van het Hermitage Museum in Sint-Petersburg. Die tot 20 maart te bewonderen valt in het Uffizi, vorig jaar uitgeroepen tot het beste museum ter wereld. En die op 1 april zijn park boordevol kunst in Genk heropent. Daar spraken we met Koen Vanmechelen (56) over gekruiste kippen, zijn wilde jaren met Piet Huysentruyt, eeuwig diëten, de prijs van zijn kunst en de broodzak waarmee alles begon.