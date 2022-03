Chinese president belt twee uur met Amerikaanse collega over oorlog: “Alles aan doen om wereldvrede te bewerkstelligen”

“De crisis in Oekraïne is iets wat we niet willen zien en is nadelig voor iedereen”, zo heeft de Chinese president Xi Jinping gezegd in een bijna twee uur durend telefoongesprek met de Amerikaanse president Biden. Of China nu een bocht aan het maken is, durven internationale waarnemers niet te zeggen. “Het probleem is dat China altijd moeilijk te decoderen is”, klinkt het.

China en Rusland zijn bevriende grootmachten. Vandaar dat de Chinese president Xi Jinping geen duidelijk standpunt inneemt. Maar na een telefoongesprek van een uur en vijftig minuten met de Amerikaanse president Biden, heeft hij gezegd dat een conflict zoals de oorlog in Oekrïne “nadelig is voor alle betrokken partijen.”

Vrede en veiligheid zijn volgens de Chinese leider belangrijk voor de internationale gemeenschap. “De crisis in Oekraïne is iets dat we niet willen zien”, zo citeerde de Chinese staatstelevisie de Chinese leider.

Volgens Xi moeten de VS en China als permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en als de twee grootste economieën ter wereld er alles aan doen om wereldvrede te bewerkstelligen.

Biden heeft China wel duidelijk gemaakt dat ze aan de goede kant van de geschiedenis moeten staan. Het moet ervoor zorgen dat het de sancties die aan Rusland zijn opgelegd niet compenseert. Hij wil ook dat Xi er bij Poetin op aandringt om de wapens neer te leggen.

Met wat we nu weten van het gesprek zegt professor David Criekemans (UA), gespecialiseerd in internationale politiek, refereert de Chinese president vooral naar de economische problemen van de oorlog. China is wel bezorgd, maar durft ook geen echt standpunt in te nemen omdat ze moeilijk hun eigen alliantiepartner met de rug tegen de muur kunnen zetten. Maar zoals dat altijd het geval is, is het ook nu weer moeilijk om China de decoderen.

Buitenlandse analisten bevestigen dat het onwaarschijnlijk is dat China Rusland de rug zal toekeren vanwege het conflict in Oekraïne.

“Met wat we vandaag gehoord en gezien hebben, is één ding duidelijk: deze oorlog is lang nog niet voorbij”, zegt Criekemans.