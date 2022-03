Nieuwe single Guido Belcanto niet te horen op openbare radio: “Vroegtijdige zaadlozing is nochtans herkenbaar onderwerp”

Op vrijdag 18 maart is de nieuwe single van Guido Belcanto verschenen. Het is een duet met zangeres Petra Wilhelmina. Op de openbare radiozenders zal je het nummer niet horen. De VRT weerlegt evenwel de kritiek dat die beslissing genomen werd op basis van de expliciete tekst.

“Als ik jou zo zie liggen met jouw wellustige lijf, alleen al naar jou zien en ik weet met mezelf geen blijf.” En “ik weet, als ik in jou kom, verspeel ik veel te snel al mijn vuur”. Voor een man is het geluk van korte duur, een nummer van de laatste plaat van Guido Belcanto, draait niet rond de pot. “Het is inderdaad expliciet”, zegt de zanger uit Wechelderzande (Lille). “Maar vroegtijdige zaadlozing is een herkenbaar en dus legitiem onderwerp.”

Streep door de rekening

De radiozenders van de VRT besloten het nummer niet op te nemen in hun playlists. Een streep door de rekening van de Antwerpse zangeres Petra Wilhelmina. “Ik werk al een zestal jaar samen met Guido, nu hadden we eindelijk een duet opgenomen”, legt ze uit. “Dit had een duwtje in de rug van mijn carrière moeten zijn. Maar je staat machteloos als zo’n beslissing genomen wordt.”

Volgens Wilhelmina vond de VRT de tekst te aanstootgevend, maar daar verdedigen ze zich. “Dit is een playlistbeslissing zoals alle andere”, klinkt het bij de openbare omroep. “Er passeren gewoonweg zoveel nummers, en dit is jammer genoeg niet weerhouden. Er mag niet aangezet worden tot haat, maar verder worden maar heel weinig liedjes geweigerd op basis van de tekst.”

Hiphop en rap

Guido Belcanto vindt het “betreurenswaardig” dat zijn nummer niet te beluisteren zal zijn via de radio. “Omdat ik het beschouw als een van mijn meesterwerken. Het is gemaakt met veel liefde en vernuft. Over de reden van de weigering tast ik in het duister, maar ik veronderstel dat het te maken heeft met de inhoud. De samenleving is verpreutst, dus moeten ook kunstenaars politiek correct zijn. Maar dan wordt je werk vrijblijvend en braaf en dat wil ik niet.”

De Kempense troubadour denkt dat ook muzikale smaak meegespeeld heeft in de beslissing. “Het muzikale landschap wordt momenteel gedomineerd door hiphop en rap. Mijn ambachtelijke songs staan daar mijlenver vandaan. Ik kan niet anders dan me neer te leggen bij deze beslissing. Radiozenders hebben het recht om hun muzikale lijn uit te stippelen. Ik vind het erg jammer voor mijn zangeres Petra, maar ik ga er alleszins mijn slaap niet voor laten. Ik heb een ijzersterke livereputatie, de zalen zitten vol en deze zomer staan er weer heel wat optredens op het programma”, besluit hij.