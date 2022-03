ASSISEN. Jurgen Bakelants over moord op Raymond (75): “Ik had een black-out, ik weet er weinig meer van”

Antwerpen, Stabroek

Op de eerste dag van zijn assisenproces is Jurgen Bakelants vrijdag verhoord door de voorzitter over de nacht waarin hij Raymond Vantournhout voor dood had achtergelaten en er met zijn auto vandoor was gegaan. “Ik had hem wijsgemaakt dat mijn moeder met een hartaanval in het Middelheimziekenhuis lag. Hij bood aan om me te brengen”, vertelde Jurgen Bakelants. Voor het eerst gaf hij toe dat het slachtoffer niks verkeerds had gezegd, wat hij tijdens het onderzoek beweerd had.