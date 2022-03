Washington plaatst honderdtal Russische vliegtuigen op zwarte lijst, ook privéjet van Ambramovitsj

De Verenigde Staten hebben beslist om bijna 100 Russische vliegtuigen aan de grond te houden. De regel geldt voor vliegtuigen die in de VS gemaakt zijn of minstens voor 25 procent uit Amerikaanse onderdelen bestaan. Daaronder ook het privévliegtuig van de Russische miljardair Roman Abramovitsj.

Het Amerikaanse departement van Handel plaatst een honderdtal Russische vliegtuigen op een zwarte lijst. Daaronder ook het privévliegtuig van de Russische zakenman en eigenaar van voetbalclub Chelsea Roman Abramovitsj (55) en Boeings van Aeroflot, die de afgelopen weken de Amerikaanse sancties tegen Rusland hebben geschonden.

De vliegtuigen in kwestie mogen geen brandstof meer tanken en mogen geen onderhoud, reserveonderdelen of andere diensten meer krijgen. Anders dreigen er sancties. De regel geldt voor vliegtuigen die in de VS gemaakt zijn of die voor minstens 25 procent bestaan uit Amerikaanse stukken. “Door te voorkomen dat de vliegtuigen nog kunnen profiteren van diensten, ook vanuit het buitenland, kan elke internationale vlucht vanuit Rusland leiden tot de stilstand van de vliegtuigen”, aldus het persbericht.

Hoewel de meeste van de getroffen vliegtuigen van Boeing zijn, staat ook een Gulfstream G650 privéjet van Abramovistj op de lijst. De Rus behoort tot de zeven oligarchen die eerder deze maand al door de Britse regering op de vingers werden getikt door de oorlog in Oekraïne. Abramovistj zou volgens hen nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Iets dat hij altijd heeft ontkent.

Naast de jet van Abramovistj, staan ook vliegtuigen van Aeroflot, AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air en Aviastar op de lijst. Bij de Russische staatsluchtvaartmaatschappij Aeroflot gaat het om een vijfde van al haar toestellen.

“We publiceren deze lijst om de wereld te waarschuwen dat we de maatschappijen en Russische en Wit-Russische oligarchen niet toelaten om zomaar te reizen terwijl ze onze wetten schenden”, aldus minister van Handel Gina Raimondo. (sgg)