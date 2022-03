Akkoord over kernuitstap: twee reactoren blijven open, twee nieuwe gascentrales

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de kernuitstap. De twee jongste kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, blijven 10 jaar langer open. Daarnaast zal de regering 1,16 miljard euro investeren in onder andere windenergie, waterstof en duurzame mobiliteit.

De federale regering zat sinds vrijdagochtend samen over de kernuitstap met de bedoeling om de knoop nu echt definitief door te hakken. Eind vorig jaar leek het er nog op dat alle kerncentrales tegen eind 2025 zouden sluiten, maar daar heeft de oorlog in Oekraïne anders over beslist.

“Te lang ontbrak onze visie op energie. Dat heeft tot veel onzekerheden geleid. Dit plan moet die visie oplossen. We kiezen voor zekerheid in onzekere tijden”, zei eerste minister Alexander De Croo vrijdagavond op de persconferentie.

De federale regering heeft nu beslist om de nodige stappen te zetten om de levensduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar te verlengen. Het gaat om een verlenging van 2GW nucleaire capaciteit. De verlenging van de twee kerncentrales mag de productie van hernieuwbare elektriciteit wel niet uit de markt duwen, zegt de federale regering. Daarom zal onder meer gekeken worden of bij overproductie de kerncentrales ook kunnen worden ingezet om de waterstofmarkt in België op gang te trekken.

Er is ook lang gediscussieerd over gascentrales, die normaal gezien tijdelijk de kerncentrales moesten vervangen. En de uitkomst is ook enigszins opvallend. De ploeg van De Croo heeft beslist dat er toch gewoon twee nieuwe gascentrales gebouwd worden. Eentje komt sowieso in Les Awirs, een andere wellicht in Seraing. Al maakt ook een project in Manage theoretisch gezien nog een kans.

1,16 miljard aan investeringen

In totaal wil de federale overheid ook 1,16 miljard euro investeren om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen versneld af te bouwen. “Hoe meer we dat doen, hoe minder fossiele brandstoffen we nodig hebben. Het grootste gedeelte van onze tijd ging daarom vrijdag daar naartoe. De kerncentrales zijn slechts 3 procent van onze energievoorziening. Daarom is onze tijd vooral naar die andere 97 procent gegaan”, zei minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Dat zal de regering onder meer doen door te investeren in windenenergie. De uitvoering van de offshore-capaciteit van de Prinses Elisabeth-zone zal versneld worden, obstakels voor nieuwe onshore- en offshore capaciteit zullen uit de weggeruimd worden en de huidige elektriciteitsproductie (zone 1) wordt verhoogd door repowering. De samenwerking met onze buurlanden wordt ook versterkt om sneller te komen tot één geïntegreerd offshore-netwerk. Deze maatregelen versterken het engagement om de offshore windcapaciteit op de Belgische Noordzee te verdrievoudigen. Met deze inspanningen zal elk Belgisch gezin in de nabije toekomst worden voorzien van elektriciteit uit de Noordzee, klinkt het.

Ook komen er extra inspanningen om de omslag naar energie uit waterstof te versnellen en België uit te bouwen tot een draaischijf van invoer en doorvoer van groene waterstof.

Daarnaast komt er ook een verlaging van de btw op zonnepanelen naar 6 procent. De btw-verlaging zal gelden op woningen van minder dan tien jaar oud. Ook voor warmtepompen en zonneboilers wordt de btw verlaagd naar 6% voor woningen van minder dan tien jaar oud in het kader van de eigenwoningregeling en van de sociale huur. De regering zal ook de invoering van drijvende zonne-energie versnellen en in de NMBS-stations komen zonnepanelen en slimme laadpalen. Waar mogelijk komen ook op daken van federale overheidsgebouwen zonnepanelen.

De federale regering herbevestigt ook de aandacht voor kleine modulaire kernreactoren (SMR). België beschikt over toonaangevende expertise op het gebied van nieuwe nucleaire technologieën en zal de komende jaren op dit gebied investeren, in samenwerking met het SCK-CEN en MYRRHA. Voor de komende vier jaar werd een jaarlijks budget van 25 miljoen euro vrijgemaakt.

Ook wil de regering meer inzetten op duurzame mobiliteit. Daarom zal er onderhandeld worden met de NBMS en Infrabel met als doel het aandeel van de trein zowel in het personen- als in het goederenvervoer te verdubbelen.

“Ik ben een zeer tevreden minister van Energie”, zei Van der Straeten nog. “Het plan dat we voorgelegd hebben is in grote mate gevolgd. Dat betekent dat we ons weerbaar kunnen maken voor de toekomst. En dat is absoluut noodzakelijk. Dat is belangrijk voor onze economie, voor het klimaat en voor onze onafhankelijkheid.”

(hh, agy, sgg)