Dus hij was het, die zich in een konijnenpak hulde en de show stal op het podium van The masked singer. Conner Rousseau (29), partijvoorzitter van Vooruit, hield het tot in de finale uit en bereikte bij momenten meer dan 1,5 miljoen kijkers. Een gigantisch platform, waar politici graag gebruik van maken. Maar in het geval van Rousseau zijn er ook risico’s aan verbonden, zeggen experts.