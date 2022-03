Regisseur Frank Van Laecke stopt bij Sloveens operahuis na “censuur” over Oekraïne: “Als ik zou zwijgen, zou ik mij een lafaard voelen”

Regisseur Frank Van Laecke (64) stopt na vijf jaar de samenwerking met het operahuis SNG in Ljubljana in Slovenië. In een straffe speech na de première van Faust vertelde hij dat hij op het podium geen Oekraïense vlaggen mocht gebruiken en werd gechanteerd door het hoofd van het huis. “Die chantage, dictatoriale ingrepen en censuur, daar wil ik me niet bij aansluiten”, zegt Van Laecke.