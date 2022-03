Journalist Bruno Beeckman is (even) terug uit Oekraïne: “Natuurlijk is zo’n oorlog gevaarlijk, maar de Ring rond Antwerpen is dat ook”

Toen iedereen uit Kiev vertrok, ging hij erheen. Drie weken lang bleef hij koppig de sirenes en de doffe knallen trotseren en verslag uitbrengen. Nu is het even goed geweest. Zijn inschattingsvermogen dreigt hem, zoals elke doordeweekse mens na 21 dagen vol bomalarmen en mortierinslagen, in de steek te laten. Zijn tank heeft een refill nodig. Dus is hij nu even thuis in Boechout, om enigszins te bekomen, zodat hij volgetankt weer terug kan. Want ook dat staat vast. Nog een weekje of drie en hij zit terug ergens rond het Maidanplein. Bruno Beeckman (53) is geen man van het halve werk. En zijn werk in Kiev is nog lang niet af, zegt hij.