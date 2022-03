Kersvers Rode Duivel Siebe Van der Heyden: “Ik vernam de selectie zoals jullie, samen met mijn moeder en meteen in tranen”

LEES OOK. Union mist kans na kans tegen KV Oostende, maar sleept in het slot toch een gelijkspel uit de brand dankzij Deniz Undav

Union speelde een bijzonder matige eerste en een uitstekende tweede helft tegen KV Oostende, maar dat bleek niet voldoende voor de zege. “Er zat gewoon meer in”, vertelde Van der Heyden voor de camera’s van Eleven Sports. “We moesten zeker één goaltje meer maken. We waren niet efficiënt genoeg en ons spel in de eerste helft was gewoon ook niet goed.”

“We moeten twee helften goed spelen, anders gaan we nog punten verliezen en dat mag niet gebeuren. We moeten wakker zijn van bij het begin. Het zat ook niet mee, als je ziet hoeveel kansen we creëerden. Je hebt soms zo van die dagen ... We mogen onszelf niets kwalijk nemen, we hebben ervoor gevochten. Het zijn twee verloren punten. De coach was niet tevreden met onze eerste helft en iedereen weet dat het niet goed genoeg was.”

Bondscoach belde niet

Vrijdagmiddag belandde Van der Heyden nog in een droom nadat hij zijn eerste selectie voor de nationale ploeg vernam. “Ik heb het thuis samen met mijn moeder vernomen. Er vloeiden traantjes bij ons allebei”, geeft Van der Heyden toe. “Dit is een beloning voor wat mijn familie allemaal voor mij gedaan heeft en wat ik er zelf voor gedaan heb gedurende mijn carrière. Ik heb het nieuws zoals jullie vernomen, dat maakt het misschien nog specialer. De bondscoach had niet gebeld. Het puntenverlies komt nu wel even hard aan, ik denk dat ik wel nog een dagje nodig heb om terug tevreden te zijn.”

Mazzu: “Verliezen twee punten in eerste helft”

Felice Mazzu ging meteen na het laatste fluitsignaal fel tekeer tegen de scheidsrechters, maar wilde daar in zijn tv-interview niet meer op terug komen. “Hij heeft een goede match gefloten”, reageerde Mazzu kortaf. “Ik denk dat jullie zelf naar de beelden zullen kijken. Ik heb er niets op te zeggen. We moeten de beslissingen van de scheidsrechter aanvaarden. Of ik de beelden gezien heb? Ja”, grijnsde Mazzu. “Maar ik hou mijn analyse voor mezelf.”

Over het 1-1-gelijkspel was de coach van Union alleszins teleurgesteld. “De conclusie is dat we vandaag twee punten verliezen in de eerste helft. Onze prestatie was goed genoeg, alleen misten we de eerste helft wat karakter. Oostende was toen beter. In tweede helft toonden we een goede reactie, maar we hadden moeten winnen. In de tweede helft bracht Mitoma meer verticaliteit, frivoliteit en techniek. Maar de hele ploeg voetbalde meer vooruit in de tweede helft. We hadden kansen genoeg om meer dan één keer te scoren. We maakten er ook twee, maar goed. We kregen er maar één toegekend. De teleurstellingen van altijd net niet te scoren wogen ook door. Het is goed dat Undav in het slot toch nog kon scoren. We moeten kalm blijven met hem. Vorige week scoorde hij drie keer, dit keer ging het wat moeilijker voor hem.”