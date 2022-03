Anderlecht-verdediger Bogdan Mykhaylichenko en makelaar Oleg Iachtchouk zijn erg aangegrepen door oorlog in Oekraïne: “Als het moet, keer ik terug”

Soms is voetbal bijzaak. Het leven van Bogdan Mykhaylichenko (24), de Oekraïense linksback van Anderlecht, wordt nu beheerst door de oorlog in zijn land. Hij is ver van huis, maar zijn familie moet zich rond Kiev in schuilkelders verschansen voor de Russische bommen. Daarom willen Mykha en zijn makelaar/vriend en ex-RSCA-speler Oleg Iachtchouk (44) hun verhaal doen. “Minstens om de drie uur willen we contact hebben met onze familie.”