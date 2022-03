Twee topeconomen over de impact van de oorlog op onze financiën: “Het probleem is niet de economische schok, maar hoe de politiek erop reageert”

De voedselprijzen, die zouden binnen een paar maanden weleens flink de hoogte kunnen ingaan. Maar een economische recessie hoeven we volgens economen Gert Peersman (UGent) en Ivan Van de Cloot (Itinera) nog niet te vrezen. “Het wordt pas gevaarlijk als we onder politieke druk foute dingen gaan doen.” En ja, helaas: “De manier waarop het beleid nu reageert op de hoge energieprijzen is wel degelijk een probleem”.