“De boodschap van Moskou aan Kiev is: ‘Hoe langer je wacht om op onze eisen in te gaan, hoe meer Oekraïners zullen sterven’”

Burgemeester Vitali Klitsjko nodigde vrijdag de pers uit. Hij wilde tonen waar het Russische leger woonwijken had aangevallen in Kiev. — © AFP

In Moskou blijven ze met afgestreken gezicht zeggen dat in Oekraïne alleen militaire doelen worden bestookt. “Bullshit”, vindt burgemeester Vitali Klitsjko van Kiev, die in zijn stad tussen de kapotgeschoten flatgebouwen moet laveren. Geef hem eens ongelijk. Elke dag wordt de lijst van bestookte scholen, winkelcentra, hospitalen, theaters en woonbuurten in Oekraïne langer. “De Russen zetten druk”, zegt militair expert Peter Wijninga.