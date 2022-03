Youri Tielemans (24) wordt aanvoerder bij Rode Duivels, Jérémy Doku niet fit

Door de afwezigheid van alle Rode Duivels die meer dan 50 caps verzamelden, is Youri Tielemans (24) plots de meest ervaren international met 47 caps. “Hij zal dan ook aanvoerder zijn”, aldus bondscoach Roberto Martinez.

“Een aanvoerder is ook een ambassadeur en dat is een rol die Youri perfect ligt. Door zijn ervaring en zijn gedrag verdient hij die band. Hij kan de jongeren helpen.”

Van Doku (19) is er minder goed nieuws. De razendsnelle flankspeler liep bij Rennes alweer een spierblessure op, de zoveelste dit seizoen. “Ik laat hem wel naar Tubeke komen”, aldus de bondscoach. “Het is immers al lang geleden dat we hem zagen. Na het EK was hij er door blessures niet meer bij. Ik verwacht niet dat hij tegen Ierland of Burkina Faso zal kunnen spelen.”

Naast Van der Heyden kan ook Orel Mangala zijn eerste interland spelen. “Mangala had ik vorig jaar ook al opgeroepen maar hij raakte toen geblesseerd. Hij kan bij ons passen. Hij is enorm ontwikkeld en belangrijk bij zijn club Stuttgart. Hij viert vandaag (gisteren dus, nvdr) ook nog zijn 24ste verjaardag.”

De beloften spelen dinsdag 29 maart een belangrijke interland in Denemarken waar de Belgische U21 zich kan kwalificeren voor het EK. Ook De Ketelaere, Theate en Verschaeren zijn beloften die nu in de selectie van de Rode Duivels zitten. Zij blijven bij de Duivels en gaan de beloften niet versterken. Er komen in het begin van de week wel wat jongeren zoals De Winter, Vranckx en Vertessen meetrainen met de A-kern. Ook Raskin was voorzien maar die haakte af met een blessure. (lvdw)