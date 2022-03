Tientallen mensen staan DNA en vingerafdrukken af in Bende van Nijvel-onderzoek

In het grootse DNA-onderzoek dat moet leiden tot de identificatie van de daders van de Bende van Nijvel hebben deze week tientallen mensen DNA en vingerafdrukken moeten afstaan. In totaal hopen de speurders van 800 potentiële verdachten het DNA te collecteren om die te vergelijken met sporen in het dossier.

Verschillende ‘grote figuren’ van het Belgisch gangsterisme in de jaren tachtig hebben de afgelopen jaren al hun DNA moeten afstaan om te zien of hun erfelijk materiaal overeenkomt met een aantal DNA-sporen die in het dossier zitten. Er waren ook al verschillende opgravingen van potentiële verdachten die overleden zijn.

De grote DNA-collecte lag lange tijd stil door corona maar nu wordt er weer fel doorgezocht, zo meldt het federaal parket. Gisteren moest onder meer Willy D. (70) zich aanmelden. De man zijn naam werd al eerder genoemd in de zaak maar is nooit in verdenking gesteld. “Ik heb vingerafdrukken moeten afstaan. Mijn DNA hadden ze al”. Willy D., een garagist die in het verleden al veroordelingen opliep voor zware diefstallen, maakt zich niet ongerust. “Waarom zou ik me druk maken? Ik heb met heel die zaak niets te maken. Slechte reclame is het wel”.

Bij de aanslagen van de Bende van Nijvel in 1982, 1983 en 1985 vielen 28 doden. De laatste aanslag op de Delhaize van Aalst was de bloedigste, daarbij vielen acht doden. De daders zijn nooit gevat. In 2025 verjaart de zaak.