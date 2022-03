Zelenski richt zich opnieuw tot de Russen: “Beeld je 14.000 lijken in een stadion in”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zich zaterdagochtend in een videoboodschap opnieuw tot de Russische bevolking gericht. Zelenski counterde de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin in het olympische Loezjniki-stadion in Moskou daags voordien met cijfers over de Russische invasie van zijn land.

Bijna 100.000 mensen voor het stadion, 95.000 in de arena zelf - samen is dat ongeveer evenveel als het aantal Russische soldaten dat Oekraïne is binnengevallen, stelde Zelenski. “Beeld je dan eens 14.000 lijken in dit stadion in, met daarbovenop ook nog eens tienduizenden gewonden en verminkten.” Dat zijn volgens de Oekraïense president de verliezen die de Russen sinds het begin van de invasie op 24 februari hebben geleden. Die cijfers konden echter niet onafhankelijk worden geverifieerd.

LEES OOK. Onrust in het Kremlin neemt toe: rekent Poetin straks af met enkele van zijn kopstukken?

Zelenski gebruikte deze getallen om andermaal op te roepen tot een einde aan het bloedvergieten. “De oorlog moet beëindigd worden. De voorstellen van Oekraïne liggen op tafel”, zo werd hij geciteerd door de krant Ukrajinska Pravda.

Troepen geprijsd

Poetin had vrijdag bij zijn eerste publieke optreden sinds de invasie zijn troepen andermaal geprijsd. De bijeenkomst werd gehouden om de achtste verjaardag van de annexatie van de Krim te vieren. Tijdens een evenement in het olympische Loezjniki-stadion in Moskou sprak hij tienduizenden Russen toe en noemde de zogenaamde speciale militaire operatie “heroïsch”.

LEES OOK. Russische staatstelevisie onderbreekt Poetin tijdens toespraak in vol stadion

De bijeenkomst werd gehouden om de achtste verjaardag van de annexatie van het Krimeiland op 18 maart 2014 te vieren. Poetin sprak de toeschouwers toe op een podium waarop de leuze “Voor een wereld zonder nazisme” was geschreven. Hij herhaalde zijn standpunt dat de Russische militaire operatie nodig is om volkerenmoord op etnische Russen te voorkomen. Poetin hamerde erop dat pro-Russische Oekraïners in de Donbassregio en andere delen van het zuidoosten van Oekraïne wreed worden vervolgd sinds de machtswisseling in 2014. Toen werd een pro-Russische president in Kiev afgezet tijdens massale betogingen. Volgens Poetin was het een vooral door de VS aangestuurde staatsgreep.

“Eerlijke” onderhandelingen

Niet lang daarvoor had Zelenski Rusland opgeroepen “serieuze en eerlijke onderhandelingen” te voeren omtrent een vredesverdrag. “Dat is de enige manier voor Rusland om de schade door zijn eigen fouten te beperken”, aldus de Oekraïense president in een videoboodschap vrijdagavond laat. Als de territoriale integriteit van Oekraïne niet hersteld wordt, dan zal Rusland “zware verliezen” lijden, verkondigde Zelenski voorts.

Zelenski herhaalde ook zijn vraag om directe gesprekken te voeren met de Russische president Vladimir Poetin. “Het is tijd om te spreken”, zei hij. Het Kremlin heeft tot dusver de boot voor een rechtstreekse ontmoeting tussen beide presidenten afgehouden.

Oekraïne en Rusland voeren sinds 28 februari onderhandelingen voer een vredesbestand.