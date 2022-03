Dit gebeurde er vannacht in Oekraïne: zware gevechten om luchthaven, Zelenski richt zich tot de Russen

“We hebben ze (de Russen, nvdr) daar opnieuw ontmoet ”, schreef Aleksej Arestovitsj, een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, zaterdagochtend op Facebook. Oekraïne claimt een Russische topmilitair te hebben gedood bij die gevechten .

Bij eerdere gevechten aan de luchthaven werden onder meer enkele tientallen Russische gevechtshelikopters en een commandopost met hooggeplaatste officieren uitgeschakeld. Deze informatie kon evenwel niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Rusland zelf claimde begin deze week immers nog dat de hele provincie Cherson was veroverd. Volgens generaal Igor Konasjenkov was dat te danken ’aan een speciale operatie’. De havenstad en provinciehoofdstad Cherson was trouwens al begin maart al in Russische handen gevallen. (Cherson ligt in het zuidoosten van Oekraïne, vlakbij het schiereiland Krim dat in handen is van Rusland.)

Intussen heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski zich zaterdagochtend in een videoboodschap andermaal tot de Russen gericht. Zelenski counterde de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin in het olympische Loezjniki-stadion in Moskou daags voordien met cijfers over de Russische invasie van zijn land.

Bijna 100.000 mensen voor het stadion, 95.000 in de arena zelf - samen is dat ongeveer evenveel als het aantal Russische soldaten dat Oekraïne is binnengevallen, stelde Zelenski. “Beeld je dan eens 14.000 lijken in dit stadion in, met daarbovenop ook nog eens tienduizenden gewonden en verminkten.” Dat zijn volgens de Oekraïense president de verliezen die de Russen sinds het begin van de invasie op 24 februari hebben geleden.

Zelenski gebruikte deze getallen om andermaal op te roepen tot een einde aan het bloedvergieten. “De oorlog moet beëindigd worden. De voorstellen van Oekraïne liggen op tafel”, zo werd hij geciteerd door de krant Ukrajinska Pravda.

Eerder heeft Zelenski zich ook rechtstreeks tot de Russische president Poetin gericht. “Het is tijd om te spreken”, zegt hij. Het Kremlin heeft tot dusver de boot voor een rechtstreekse ontmoeting tussen beide presidenten afgehouden.