De man van 140 miljoen flitst weer, maar speelt wellicht laatste Clásico: het woelige parcours van Ousmane Dembélé bij FC Barcelona

Eindelijk haalt Ousmane Dembélé nog eens zijn niveau van weleer. Net op tijd voor El Clásico, zou je denken. Maar eigenlijk is het al te laat voor Barcelona. Bijna vijf jaar lang sukkelde de Franse vleugelaanvaller van de ene in de andere blessure. De laatste tijd blijft hij fit en flitst hij weer, maar zijn contract loopt op 30 juni af en een verlengd verblijf in Catalonië ziet hij niet zitten (lees: hij is te duur). Kan Dembélé zondag dan toch nog eens een Clásico beslissen, als wederdienst voor de 140 miljoen die hij kostte? Het woelige parcours van de duurste Barcelona-speler ooit loopt ten einde: van de resem blessures, de povere Clásico’s en de contractperikelen tot Xavi de redder.