Luka Elsner met Standard voor het eerst terug naar Guldensporenstadion: steeds meer redenen waarom hij beter in Kortrijk gebleven was

De plotse overstap van Luka Elsner van KV Kortrijk naar Standard deed in oktober vorig jaar heel wat stof opwaaien - er kwam net geen rechtszaak van. Dik vijf maanden later kunnen we niet zeggen dat één van de partijen er beter van geworden is. Zondag keert de 39-jarige Sloveen voor het eerst terug naar het Guldensporenstadion, doorheen het seizoen werd het steeds duidelijker dat hij - in het belang van zijn carrière - daar beter gebleven was.