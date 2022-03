Engie noemt openhouden kernreactoren “niet evident”, Van der Straeten hoopvol na akkoord: “Maar er zijn hindernissen”

Ze is tevreden over het energieakkoord dat vrijdag bereikt is, ondanks dat de voor haar partij zo belangrijke kernuitstap uitgesteld werd. “Dit is een mijlpaal”, heeft federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) gezegd op Radio 1. Maar de gesprekken met uitbater Engie over de twee kerncentrales die zullen openblijven, kondigen zich niet als eenvoudig aan. “It takes two to tango, er liggen zeker hindernissen.”

“Ik was en ben tevreden dat we een energieplan voor de toekomst hebben goedgekeurd.” In het interview op Radio 1 kon Tinne Van der Straeten haar tevredenheid niet verbergen over het akkoord dat vrijdagavond voorgesteld werd. “Dit is een mijlpaal.”

Nochtans blijven de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open, terwijl de kernuitstap voor haar partij nochtans erg belangrijk was. “Die kerncentrales zijn niet het belangrijkste aspect van dat akkoord, die staan in voor 3 procent van onze energieopbrengst”, zei Van der Straeten. “De oorlog in Oekraïne heeft getoond hoe afhankelijk we zijn van bijvoorbeeld Rusland en dat moeten we afbouwen. Dat moet gaandeweg en kerncentrales zullen daar een rol in spelen.”

Spreken met Engie

Maar die verlenging is geen evidente zaak. “Dat is moeilijk”, zegt Van der Straeten. “Er blijven obstakels. Dit vergt een gesprek met Engie, die onderhandelingen moeten nog beginnen.” En wat als Engie nee zegt? “It takes two to tango. We gaan zeker veel hindernissen tegenkomen omdat twintig jaar lang amper energiebeleid is gevoerd in ons land en dat beleid dan nog gereduceerd is tot die kerncentrales. Maar het is niet zeker dat de centrales in 2025 open zullen kunnen blijven, nee, daarvoor moeten belangrijke investeringen gebeuren. In de eerste plaats moeten die twee kerncentrales volledig geïnspecteerd worden en moeten de nodige werken gebeuren zodat ze helemaal in orde zijn. Mogelijk moeten ze daarvoor even toe, daar zijn we op voorbereid.”

Het Franse Engie was naar eigen zeggen in volle voorbereiding van de kernuitstap in 2025, en de reactoren Doel 4 en Tihange 3 openhouden is volgens het bedrijf “niet evident”. “Maar als de regering ons nu vraagt om die sluiting uit te stellen, zullen we dat onderzoeken.”

Geen nederlaag

Van der Straeten benadrukt dat het uitstel van de kernuitstap geen nederlaag is voor haar partij Groen. “Wij zijn niet in de regering gestapt om die kerncentrales te sluiten, de kernuitstap is geen doel op zich. Maar je kan niet zeggen dat kernenergie een duurzame vorm van energie is. Op dit moment is de wereld veranderd door de oorlog en dat noopt ons ertoe ons te beschermen tegen afhankelijkheid.”

Hadden Georges-Louis Bouchez en Bart De Wever, die herhaaldelijk achter die kerncentrales bleven staan, dan eigenlijk gelijk? “Nee, dat zeg ik niet. Ze hebben altijd alleen over die centrales gepraat en dat gaat over 3 procent van onze energievoorziening. Dat is het failliet van ons land: we moeten het ook hebben over die andere 97 procent.”