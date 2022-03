Russische soldaten rukken op in Marioepol, honderden mensen zitten nog altijd vast onder gebombardeerd theater

Door de felle strijd die in de straten van Marioepol gevoerd wordt tussen Russische en Oekraïense soldaten, loopt de reddingsactie aan het woensdag gebombardeerde theater grote vertraging op. Dat meldt burgemeester Vadim Bojtsjenko. In de schuilkelder onder het theater zitten nog honderden mensen vast. “We kunnen hen er alleen uit krijgen als er niet meer geschoten wordt”, zegt hij.

Eerder verklaarde de burgemeester dat de schuilkelder van het Drama Theater het bombardement door Russische strijdkrachten had doorstaan. Volgens hem zaten er meer dan 1.000 burgers ondergedoken. Uit een eerste balans blijkt dat iedereen het bombardement, dat heel wat internationale verontwaardiging uitlokte, zou hebben overleefd.

Maar de redding verloopt moeizaam, zegt de burgemeester zaterdag. De hulpdiensten kunnen slechts sporadisch puin ruimen en mensen bevrijden, tussen de straatgevechten door. “Er zijn tanks, artilleriegeschut, en alle soorten wapens worden afgevuurd in het gebied”, verklaarde Bojtsjenko aan de BBC. Het Russische leger bevestigde eerder al dat troepen het centrum van Marioepol zijn binnengetrokken. “Ze zijn talrijker dan wij”, aldus de burgemeester.

Opmars

Dat in de straten chaos heerst, is het gevolg van de opmars van het Russische leger in de stad. De soldaten omsingelden en bombardeerden de havenstad al wekenlang, en nu zijn ze ook de stad binnengetrokken richting centrum om strijd te voeren op straat.

In de stad wordt onder meer hevig slag geleverd om de Azovstal-staalfabriek, een van de grootste van Europa. Volgens een adviseur van Binnenlandse Zaken is Oekraïne deze economische gigant kwijt. “Deze fabriek is vernield”, aldus Vadim Denisenko zaterdag.

Geen elektriciteit

In Marioepol zouden naar schatting nog zo’n 300.000 burgers vast zitten, zonder elektriciteit, stromend water of verwarming. Volgens de burgemeester konden de voorbije dagen 40.000 inwoners de stad verlaten en wachten 20.000 anderen op evacuatie.

Dronebeelden op de Britse zender BBC tonen zware vernielingen in de havenstad, na drie weken van bombardementen. Inwoners die Marioepol konden ontvluchten getuigen over “de hel”. Er liggen lijken in de straten en de bewoners hebben honger. Ze zitten vast in schuilkelders, bij vriestemperaturen, klinkt het.