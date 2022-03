Plein in Lviv volgestouwd met 109 babywagens, één voor elk kind dat tijdens oorlog is overleden

Aangrijpend beeld uit de Oekraïense stad Lviv: op het Rynokplein zetten vrijwilligers daar vrijdag 109 kinderwagens. Eén voor elk kind dat tijdens de oorlog in Oekraïne al omgekomen is. Sindsdien liep het aantal nog verder op, naar 112.

Het is een bijzonder sterk beeld, de kinderwagens zonder kindje erin die naast elkaar op het Rynokplein in Lviv opgesteld werden. Ze symboliseren de onmenselijke tragiek van de oorlog. Want 109 kinderwagens, dat zijn er net zoveel als het aantal kinderen dat sinds het begin van de oorlog om het leven is gekomen in Oekraïne.

Het aantal overleden kinderen liep zaterdag nog verder op, naar 112.

