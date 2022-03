Burgemeester Lviv: “Hulporganisaties in Oekraïne waren onvoldoende voorbereid”

“Geen enkele internationale organisatie was voorbereid, terwijl iedereen het al een half jaar had over een mogelijke Russische aanval”, zei Sadovy in de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Volgens de burgemeester verwachtten westerse inlichtingendiensten dat de oorlog slechts een paar dagen zou duren en dat Oekraïne zich niet zou verzetten tegen een bezetting door Rusland.

In Lviv, dat op zo’n 80 kilometer van de Poolse grens ligt, werden vooral in de eerste tien dagen na de Russische invasie veel vluchtelingen opgevangen. “Maar nu zijn alle hotels, jeugdherbergen en flats vol”, aldus Sadovy. “We hebben mensen in zo’n vijfhonderd scholen, sporthallen, theaters, culturele centra en buurthuizen ondergebracht”. In totaal zijn zo’n 200.000 vluchtelingen opgevangen, waarmee de stad zijn maximale capaciteit heeft bereikt. “We kunnen mensen niet voor altijd in een sporthal of theater laten verblijven”.

Tot op de dag van vandaag zijn er volgens Sadovy “geen effectieve internationale noodplannen” opgezet. De burgemeester zegt dat er vooral behoefte is aan voedsel, medicijnen, tijdelijke huisvesting en sanitaire voorzieningen.