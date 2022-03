Mogelijk geen Karim Benzema bij Real Madrid tijdens Clasico

Zondagavond in de Clasico zal Real Madrid naar alle waarschijnlijkheid geen beroep doen op topspits Karim Benzema. In de voorbije uitwedstrijd tegen Real Mallorca liep de Fransman een lichte kuitblessure op. Met het oog op de kwartfinale in de Champions League tegen Chelsea wil de Koninklijke vermoedelijk geen risico nemen.

De kuitblessure zou niet al te erg zijn, maar hem volledig oplappen tegen zondagavond zou volgens de Madrileense medische staf toch een risico vormen. Daarom zal coach Carlo Ancelotti de 34-jarige Fransman wellicht ook niet aan de aftrap brengen. Benzema zou zaterdag ook niet op het trainingsveld te zien geweest zijn.

6 en 12 april wacht Chelsea in de kwartfinale van de Champions League. Dat tweeluik is prioriteit voor Real. Tegen dan wil het dan ook op een 100% fitte Karim Benzema kunnen rekenen. Luka Jovic en Mariano Diaz zijn de mogelijke vervangers vooraan in de punt.

Misschien speelminuten voor Eden Hazard

Eden Hazard heeft intussen weer bij de groep aangesloten, zo blijkt uit trainingsbeelden van Real. De Rode Duivel bleef woensdag binnen, naar verluidt wegens hinder aan de enkel. Hazard zit echter al langer op een dood spoor in Madrid. Onze landgenoot kwam in de laatste vijf duels van de Koninklijke helemaal niet in actie. Zijn laatste optreden dateert al van 19 februari, toen hij vijf minuten mocht invallen tegen Alavés.

In La Liga staat de Koninklijke soeverein op kop met tien punten voorsprong op eerste achtervolger Sevilla. Barcelona volgt op vijftien stuks, met nog één match meer te spelen.