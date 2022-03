Loekasjenko in opmerkelijk interview: “Het Westen moet die stomme fictie vergeten: Poetin is fitter dan ooit”

De Russische president Vladimir Poetin is gezond, bij zijn verstand en in betere vorm dan ooit. Dat heeft de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko gezegd in een interview met de Japanse tv-zender TBS.

Loekasjenko en Poetin hebben elkaar vorige week nog gezien om te praten over de situatie in Oekraïne. “Hij en ik hebben elkaar niet alleen als staatshoofden ontmoet, maar ook als vrienden”, zei Loekasjenko bij TBS over die ontmoeting.

LEES OOK. “Kijk hoe zijn gezicht is veranderd”: is er een andere reden waarom Poetin zich maandenlang afschermde?

En over zijn vriend had hij niets dan goeds te vertellen. Want over de 69-jarige Poetin wordt niet altijd veel fraais verteld. Zo zei de Britse premier Boris Johnson dat hij irrationeel handelt en zei de Nederlandse eerste minister Mark Rutte dat Poetin handelt uit paranoia. “Het Westen moet die stommiteiten, die fictie, uit hun hoofd zetten. Poetin is absoluut fit, in betere vorm dan ooit. Dit is iemand die helemaal bij zijn verstand en gezond is. Hij is een atleet.”