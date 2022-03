Van atletiekbaas Sebastian Coe tot Italiaans clubicoon Gianluca Vialli: deze mensen willen het nieuwe gezicht van Chelsea worden

1. Nick Candy - Hana Financial Investment + C&P Sports Limited

De Zuid-Koreaanse bedrijven Hana Financial Investment Company Limited en C&P Sports Limited hebben de krachten gebundeld met de Britse projectontwikkelaar Nick Candy. Candy wordt als levenslange Chelsea-fan, vergezeld door voormalig Blues-speler en manager Gianluca Vialli bij de voorbereiding van zijn bod.

Gianluca Vialli met Italiaans bondscoach Roberto Mancini; — © AFP

Hana Financial Group is de titelsponsor van de Korean Football League, de Zuid-Koreaanse eerste klasse, en het nationale voetbalelftal van Zuid-Korea. C&P Sports heeft het afgelopen decennium aan commerciële deals gewerkt met verschillende grote clubs, zoals Kumho Tyres met Tottenham Hotspur, Nexen Tyre met Manchester City en Hyundai Motors met Atlético Madrid.

2. Aethel Partners

Het Londense financiële bedrijf Aethel Partners zei dat ze een bod van meer dan twee miljard pond hadden uitgebracht op Chelsea, eraan toevoegend dat ze de club onmiddellijk zouden voorzien van een bedrag van 50 miljoen pond (65,90 miljoen dollar) om eventuele financiële problemen op korte termijn op te lossen.

Aethel Partners werd in 2014 opgericht door Ricardo Santos Silva, voormalig plaatsvervangend voorzitter van hedgefonds Lyxor Asset Management, en Aba Rosa Schubert, die eerder partner was bij Eton Park Capital Management, een hedgefonds.

LEES OOK. De logistieke nachtmerrie van Chelsea na de sancties tegen eigenaar Abramovich: in Rijsel zijn ze dan toch al geraakt

3. Martin Broughton en Sebastian Coe

Wereldatletiekvoorzitter Sebastian Coe heeft zich aangesloten bij een consortium met onder meer voormalig Liverpool-voorzitter Martin Broughton dat Chelsea hoopt te kopen. “Ik ben ervan overtuigd dat Sir Martin de juiste man is om Chelsea Football Club naar het volgende hoofdstuk te leiden”, zei Coe in een verklaring aan de Britse media.

De voormalige voorzitter van British Airways Broughton zei dat zijn consortium bestond uit vermogende investeerders uit de hele wereld, die allemaal de topstatus van de club wilden behouden.

Sebastian Coe wil zich ook in het voetbal tonen. — © AP

Broughton wilde niet zeggen hoeveel zijn groep had geboden, maar zei dat het een concurrerend bod was. Hij voegde eraan toe dat zijn consortium open stond voor Chelsea-fans die aandelen in de club wilden kopen.

4. De familie Ricketts en Ken Griffin

De familie Ricketts is de eigenaar van de Amerikaanse honkbalploeg Chicago Cubs. Samen met Citadel-oprichter Ken Griffin brachten ook zij een bod uit. De familie Ricketts toonde in 2018 al belangstelling in AC Milan.

Volgens Reuters is bij het bod niet Citadel, het hedgefondsbedrijf, maar alleen Ken Griffin betrokken.

5. Hansjoerg Wyss en Todd Boehly

De Zwitserse miljardair Hansjoerg Wyss, die banden heeft met LA Dodgers mede-eigenaar Todd Boehly, de Britse zakenman Jonathan Goldstein en de conservatieve leeftijdsgenoot Daniel Finkelstein, heeft ook een bod gedaan. De 86-jarige Wyss vergaarde een groot deel van zijn fortuin door in 2012 med-tech bedrijf Synthes Holding AG voor bijna 20 miljard dollar te verkopen aan Johnson & Johnson.

Boehly overwoog in 2014 een overnamebod te doen op Tottenham Hotspur via Cain Hoy Enterprises, een Amerikaanse particuliere investeringsmaatschappij, waarvan hij een van de oprichters is.