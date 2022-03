Rapper Baby Cino (21) vlak na vrijlating doodgeschoten

De Amerikaanse rapper Baby Cino is vlak na zijn vrijlating uit de gevangenis doodgeschoten. De 20-jarige uit Miami, wiens echte naam Timothy Starks was, had vastgezeten wegens mogelijk wapenbezit.

Starks, bekend van het nummer Big Haiti Shottas, was net vrijgelaten uit het Turner Guilford Knight Correctional Center in Miami, schrijft de plaatselijke krant Miami Herald. De rapper werd opgehaald met een rode Nissan, die even later werd beschoten vanuit een andere auto toen die de Palmetto Expressway binnenreed. Starks auto raakte een muur en de rapper liep meerdere schotwonden op, waaronder aan zijn hoofd.

Ook een vriend die Starks ophaalde, Dante Collins Banks, is beschoten. Hij is in het ziekenhuis behandeld en inmiddels thuis. De politie onderzoekt het incident en vermoedt dat een auto bij de Nissan ging stilstaan en veertig schoten afvuurde. Er wordt gezocht naar een donkerkleurig voertuig dat op hoge snelheid uit het gebied wegreed na het incident.

Volgens de Miami Herald was Starks lid van de bende Boss Life in de wijk Little Haiti.