Politiek statement? Russische kosmonauten betreden Internationaal Ruimtestation ISS in kleuren van Oekraïne — © NASA TV via Reuters

Een opvallend moment in het Internationaal Ruimtestation ISS. Toen vrijdag drie Russische kosmonauten arriveerden bij het ruimtestation, bleken ze pakken te dragen in de kleuren van de Oekraïense vlag: geel en blauw. Of het om een politiek statement ging tegen de oorlog in Oekraïne, wilden de kosmonauten niet kwijt. “We hadden veel geel materiaal verzameld, dus hebben we het maar gebruikt”, vertelde Oleg Artemjev.