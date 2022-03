In de Molenstraat was het einde van de wachtrij niet met het blote oog te zien — © Jef Matthee

Baarle-Hertog

De brandstofprijzen namen zaterdag een kleine duik in ons land, en dat liet zich meteen voelen in de grensstreek. In Baarle-Hertog schoven Nederlanders in lange rijen aan om hun wagen vol te kunnen tanken.