ZO ZIT DAT. Welke plaats is er nog voor Rusland in het wereldsysteem? — © Het Nieuwsblad

Sinds de Russische inval in Oekraïne, lijkt president Vladimir Poetin nagenoeg totaal geïsoleerd te staan. Bijna de hele wereld reageerde immers met afschuw op de oorlog die hij ontketende. Welke plaats is er nu nog voor Rusland in het wereldsysteem? Professor internationale politiek David Criekemans geeft uitleg.