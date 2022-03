Lavrov: “VS bemoeilijken onderhandelingen met Oekraïne, samenwerking met China wordt sterker”

“Een deel van de dialoog is verbeterd, maar we hebben constant het gevoel dat de Oekraïense delegatie bij het handje wordt gehouden, hoogstwaarschijnlijk door de Amerikanen, en dat ze niet mogen instemmen met de eisen die naar mijn mening absoluut het minimum zijn”, wordt Lavrov geciteerd door het Russische persagentschap Interfax.

De Russische buitenlandminister zei ook dat de toenemende spanningen met het Westen de banden tussen Rusland en China versterken. “Deze samenwerking wordt sterker, want het Westen ondermijnt alle funderingen waarop het internationale systeem is gebaseerd. Wij als twee grootmachten moeten gaan nadenken hoe we verder gaan in de wereld.”

Aan de Russische staatszender RT zegt Lavrov dan weer dat Rusland ondertussen gewend is aan Westerse sancties. “Ze blijven doorgaan met sancties en dreigen met een vijfde pakket aan straffen. Misschien komt er nog eentje, maar we zijn er toch al gewend aan”, aldus Lavrov.

“Zoals president Poetin ook al zei, zijn we - met meer dan 5.000 individuele handelingen gericht tegen Rusland - koploper wat betreft sancties. Dat is twee maal zoveel als de sancties die tegen Iran en Noord-Korea werden ingevoerd. Maar dat heeft ons altijd sterker gemaakt.”

